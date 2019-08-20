شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام أمريكي لبكين بممارسة «الاستقواء» في بحر الصين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) أتهم البيت الأبيض الصين اليوم (الثلاثاء) بممارسة «اساليب استقواء» في مياه بحر الصين الجنوبي التي يزداد التوتر فيها، وقال انه سيتصدى لبكين في هذا الخلاف. وصرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في تغريدة بأن «تصعيد الصين الأخير لمحاولتها مضايقة الآخرين لثنيهم عن تطوير الموارد في بحر الصين الجنوبي مقلقة.. والولايات المتحدة تقف بحزم مع من يعارضون سلوك الإكراه وأساليب الاستقواء التي تهدد السلام والأمن الإقليميين».

أتهم البيت الأبيض الصين اليوم (الثلاثاء) بممارسة «اساليب استقواء» في مياه بحر الصين الجنوبي التي يزداد التوتر فيها، وقال انه سيتصدى لبكين في هذا الخلاف. وصرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في تغريدة بأن «تصعيد الصين الأخير لمحاولتها مضايقة الآخرين لثنيهم عن تطوير الموارد في بحر الصين الجنوبي مقلقة.. والولايات المتحدة تقف بحزم مع من يعارضون سلوك الإكراه وأساليب الاستقواء التي تهدد السلام والأمن الإقليميين».

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