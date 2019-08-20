الامن العراقي: مقتل 6 عناصر من "داعش" بسلسلة جبال عطشانة بمحافظة نينوى

اعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في ​العراق​ عن أن "قوة عسكرية مشتركة تمكنت من تصفية ستة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، في سلسلة جبال عطشانة بمحافظة ​نينوى​"، مشيرةً إلى أن "العملية العسكرية تمت بدعم جوي من طيران ​التحالف الدولي​ الذي تقوده ​الولايات المتحدة​".

ولفتت إلى أن "قوة مشتركة من ​اللواء​ 66 واللواء 22 بالفرقة العشرين، وبناء على معلومات استخبارية، اشتبكت مع عناصر إرهابية في سلسلة جبال عطشانة"، مشيرةً إلى أنه "تمت محاصرة 6 عناصر من داعش، وقد حاولوا الهروب والاختباء في أحد الإنفاق ووفقا لمعلومات من قيادة عمليات نينوى، فقد تم قصفهم بواسطة طيران التحالف الدولي، ما أسفر عن تدمير النفق وقتل الإرهابيين الذين كانوا بداخله".