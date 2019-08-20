رويترز: قوات الانتقالي الجنوبي تسيطر على قاعدتين عسكريتين قرب ميناء عدن

أفادت وكالة "​رويترز​" للانباء بأن "أنصار "المجلس الانتقالي الجنوبي"، سيطروا على قاعدتين عسكريتين للحكومة قرب ​ميناء عدن​ الجنوبي، وسط ​اشتباكات​ بين الجهتين"، مشيرةً إلى أن "أنصار المجلس الانتقالي سيطروا الثلاثاء على قاعدتين عسكريتين للحكومة في ​زنجبار​، 60 كيلومترا شرقي عدن في محافظة أبين".

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