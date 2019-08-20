حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الولايات المتحدة من "تشديد العقوبات على فنزويلا أو فرض حصار عليها"، معتبرا أن "ذلك سيكون خطوة غير حكيمة"، داعياً واشنطن إلى "مساعدة الفنزويليين في سد الفجوات القائمة بدلا من عرقلة المحادثات بين الحكومة والمعارضة".
ولفت سيرغي ريابكوف إلى أنه "سيناقش الوضع في فنزويلا مع نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، التي وصلت إلى روسيا الإثنين في زيارة عمل"، مشيراً إلى "إننا سوف ندرس الموقف، ونحذر واشنطن من اتخاذ خطوات غير حكيمة في هذا الصدد".
كانت هذه تفاصيل خبر ريابكوف حذر واشنطن من فرض حصار على فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.