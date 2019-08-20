ريابكوف حذر واشنطن من فرض حصار على فنزويلا

حذر نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي ريابكوف​، ​الولايات المتحدة​ من "تشديد العقوبات على ​فنزويلا​ أو فرض حصار عليها"، معتبرا أن "ذلك سيكون خطوة غير حكيمة"، داعياً ​واشنطن​ إلى "مساعدة الفنزويليين في سد الفجوات القائمة بدلا من عرقلة المحادثات بين ​الحكومة​ والمعارضة".

ولفت سيرغي ريابكوف إلى أنه "سيناقش الوضع في فنزويلا مع نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، التي وصلت إلى ​روسيا​ الإثنين في زيارة عمل"، مشيراً إلى "إننا سوف ندرس الموقف، ونحذر واشنطن من اتخاذ خطوات غير حكيمة في هذا الصدد".