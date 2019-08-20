مسؤول ايراني: اقتدار الجيش والحرس الثوري في الحدود قليل النظير

اعتبر قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال حسين خانزادي أن "اقتدار الجيش والحرس الثوري في الحدود الاقليمية والدولية بانه قليل النظير"، مشيراً إلى أن "الاعداء اليوم ورغم امتلاكهم احدث الامكانيات فانهم يطاطئون الراس امام الجمهورية الاسلامية الايرانية دوما لتسلحها بسلاح القرآن والولاية كحصن منيع امام مكائد وفتن الاعداء".
ولفت إلى أن "العدو يلعم بانه لا يمكنه فرض الضغوط على بلادنا بالحظر الظالم وسائر الوسائل لاننا رهن اشارة قائد الثورة وسنضمن مستقبل الجمهورية الاسلامية اكثر مما مضى على اساس الخطوة الثانية للثورة وصنع الحضارة وتطبيق نمط الحياة الاسلامية في ظل وحدة الكلمة والاعتماد على هؤلاء الناشئة والشباب المتمسكين بالقرآن والولاية".
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