رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يعلن استقالته

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، استقالته من منصبه، أمام مجلس الشيوخ الإيطالي على خليفة جلسة للتصويت على سحب الثقة من الحكومة وذلك بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
ولفت إلى "إنني سأستمع اليوم بعناية إلى جميع الخطب التي ستلقى في مجلس الشيوخ، لكنني أعتزم إكمال هذا الانتقال السياسي بالقول إنني بعد الاجتماع سوف أذهب إلى رئيس الجمهورية وأسلمه خطاب استقالة".
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