مسؤول بالحرس الثوري: سنرد بحزم على أي تحرك أميركي ضد ناقلة النفط الإيرانية

لفت نائب قائد مقر ثأر الله التابع لحرس ​الثورة الاسلامية​ إسماعيل كوثري إلى أن "​إيران​ سترد بحزم على أي تحرك أمريكي ضد ناقلة ​النفط​ الإيرانية "أدريان دريا"، مشيراً إلى أن "​واشنطن​ "تدرك أن تعرضها لناقلة النفط سيعود عليها بالضرر".

وأشار إلى أن "أدريان دريا" تتابع مسيرها في المتوسط وستقوم بتنفيذ المهمة الموكلة إليها"، لافتاً إلى أن "الأحداث التي تعرضت لها الناقلة لن تؤثر على علاقات إيران ب​سوريا​"، لافتا إلى أن هدف احتجازها لم يكن زعزعة علاقتنا بسوريا، فالعدو تلقى منا ضربة قاسية لم يفق منها حتى الآن"، مشدداُ على أنه "في حال تم احتجاز الناقلة مرة أخرى، سيكون رد إيران أكثر صرامة من السابق".