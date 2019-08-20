هوك: الضائقة المالية دفعت بأمين عام حزب الله في شهر آذار الى طلب التبرعات

أكد المبعوث الاميركي الى ايران براين هوك أن "الضائقة المالية دفعت بأمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله في شهر آذار الى طلب التبرعات"، لافتاً الى أن "إيران تستخدم عائدات النفط لتمويل الارهاب وبرنامجها الصاروخي"، مشيراً الى "أننا مسرورون بالتقدم الذي أحرزناه والذي سيسلط الضوء عليه وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو".
وفي مؤتمر صحفي له، اوضح هوك انه "كان القرار 2231 قد أدى الى إبرام الاتفاق النووي مع ايران، الا ان هذا الاتفاق فشل بعد مراقبة السلوك الايراني وتجاربها الصاروخية وتمويل وكلائها بالمنطقة".
وأشار الى انه "بحسب القرار كان هناك بعض الافراد الذين منعوا من السفر منهم قاسم سليماني، ولكن في تشرين الاول 2020 ستنتهي مدة المقاطعة ومنع السفر لهؤلاء الاشخاص، ومن الضروري على المجتمع الدولي ان يفهم ان الاتفاق ينتهي العام المقبل".
ولفت هوك الى ان "هناك اكثر من 6 منظمات ستعاود العمل وفي أيلول 2025 حيث تنتهي مدة فعالية كل النصوص المتعلقة بالاتفاق"، مشيراً الى أن "مجلس الامن يجب أن يؤدي دوره بأن منع التسلح سيبقى ساريا".
وشدد على أنه "يجب على إيران تغيير سلوكها ووقف دعم الارهاب في المنطقة".
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