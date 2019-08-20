الحسن: الاعمال الاجرائية تتم بدقة بالمطار لسلامة الطائرات والمسافرين

اعلنت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ في تصريح لها من ​مطار بيروت الدولي​ أن "تنفيذ الاعمال الاجرائية في ​المطار​ كانت تتم بدقة بهدف تأمين سلامة وامن الطائرات والمسافرين"، مؤكدةً أن "وزارة داخلية- ممثلة ب​الامن العام​ و​قوى الامن الداخلي​ في المطار- لا يمكنها ان تتهاون في تطبيق الاجراءات وذلك من اجل توفير عاملين، هما حفظ السلامة من جهة وضرورة الامتثال للمعايير الدولية والاساسية لشركات الطيران الدولية التي تستعمل مطارنا من جهة اخرى".

ولفتت إلى "إننا عملنا في الاشهر الاربعة الاخيرة على وضع اجراءات التشغيل الموحدة او ما يعرف SOP وتدريب العناصر وشراء التجهيزات المتطورة"، شارحة ما تم تنفيذه الى اليوم، فبالنسبة للامن العام، تمت زيادةالكونتورات في المغادرة من22 لـ27اليوم وسيصل العدد الى 34،وفي الوصول من32 الى 46، ما سيخفف الازدحام على نحو كبير والغيت البطاقة الزهرية التي كان على المسافر الاجنبي تعبئتها، كما الغيت نقطة الامن العام بعد ال chek in".

وأشارت إلى انه "بالنسبة الى نقاط التفتيش الخاصة في الامن الداخلي، اضيفت الى أجهزة التفتيش الحالية وكان عددها 6 لتصبح تسعة أجهزة مركزية في نقطة تفتيش واحدة مزودة بكاشف للمتفجرات السائلة تطبيقا للمعايير الدولية وستلغى اجهزة التفتيش الخارجية بالنسبة لحقائب الركاب وسيتم الاستعاضة عنها بأنظمة تفتيش مدمجة بنظام جرارات للحقائب وبالتالي ستصبح عملية التفتيش اكثر دقةمع استخدام اجهزة متطورة من جهة بالتوازي مع تخفيف عناء المسافرين من جهة ثانية. وفي بدايات ايلول المقبل، سنلغي نقطة التفتيش الاولى التابعةلقوى الامن الداخلي بعد تدريب العناصر الخاصة، وقد تم الغاء نقطة الامن الداخلي الموجودة قبل نقطة الوصول الى باب الطيارة، اما بالنسبة الى Fast track، سيبدأ تنفيذ هذا البرنامج قبل نهاية ​السنة​ الحالية وسيتم استحداث جناح خاص لخدمة الركاب مؤلف من 12 كونتوارا لCheck In مع ثلاثة اجهزة تفتيش و4 كونتوارات للامن العام، وعلى نحو مستقل عن حركة المطار حتى يتمتع ركاب الدرجة الاولى "البزنس" بالخدمة المميزة".