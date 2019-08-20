ارسلان بعد اجتماع "لبنان القوي": على الدولة تحمّل مسؤولياتها وتطبيق ما اتفق عليه ببعبدا

أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب ​طلال أرسلان​ في تصريح له بعد إجتماع "تكتل ​لبنان القوي​" أنه "أطلعت المجتمعين على ​تفاصيل​ لقاء ​بعبدا​ وأكدت لهم إصرارنا على إعتبار الاجتماع خطوة أولى في المسار السياسي إنما نحن بحاجة الى خطوات عدة للوصول الى المشاركة الحقيقية في الجبل".

ولفت ارسلان الى اننا "أكدنا في لقاء بعبدا على ضرورة وضع خطة أمنية جدية لمناطق الجبل لتثبيت ​الأمن​ والاستقرار فيه"، مشيرا الى ان "خصوصيه الجبل تكمن في العيش الواحد والشراكة ونحن نحرص على التعاون مع الجميع والجبل هو مدرسة للعيش المشترك وليس تكريس الانقسام".

وامل ارسلان ان "تكون الصفحة الامنية قد طويت ولكن على ​الدولة​ تحمّل مسؤولياتها كافة وتطبيق ما اتفق عليه في اجتماع بعبدا".