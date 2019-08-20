مدير عام وزارة الزراعة: حريصون على تأمين الانماء المتوازن وحل مشاكل المزارعين

أكد مدير عام ​وزارة الزراعة​ ​لويس لحود​ أن "الوزارة حريصة على تأمين الانماء المتوازن وحل مشاكل ​المزارعين​ في كل المناطق اللبنانية، بالاضافة الى تنظيم ندوات ارشادرية في كل المناطق اللبنانية بحضور الخبراء المختصين لخفض كلفة الانتاج وتحسين النوعية والمواصفات".

وخلال جولته على عدد من بلدات وقرى ​قضاء جبيل​ للاطلاع على حاجاتها، أشار لحود الى "الأهمية التي يوليها لمنطقة جبيل، وحرصه على تأمين ما يلزم لها على صعيد وزارة الزراعة".

ولفت الى أن "​المخاتير​ اليوم هم صلة الوصل الأساسية بين المواطنين والوزارات، وعلى هذا الأساس أتابع مع المخاتير كل المواضيع الى تعود الى وزارة الزراعة، من دون أية تعقيدات إدارية يمكن أن تفرمل المشاريع".

وكان إستهل لحود جولته من ​بلدية جبيل​ - بيبلوس حيث كان في إستقباله رئيس ​البلدية​ ​وسام زعرور​ والأعضاء، وعقد لقاء معهم تناول حاجات المدينة، في حضور عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد الحواط​، اطلع خلالها زعرور ضيفه على المخطط الزراعي الموضوع من قبل البلدية من اجل تشجير المدينة، وقد كلف لحود مهندسين من الوزارة لفحص التربة في المدينة للتأكد من نوعية الاشجار التي تتناسب مع هذه التربة.