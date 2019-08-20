الجميل وجه سؤالا الى الحكومة: لماذا التأخير في تسديد مستحقات المستشفيات

وجه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب ​سامي الجميل​ سؤالا إلى ​الحكومة اللبنانية​ بواسطة رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ حول التأخير في تسديد مستحقات المستشفيات اللبنانية وخطورة انعكاس ذلك على امكانية اللبنانيين في الحصول على الخدمات الاستشفائية والصحية.

وجاء في نص السؤال: "لما كانت المستشفيات اللبنانية تواجه مصاعب جمة نتيجة عدم دفع الدولة مستحقاتها المالية التي قاربت ما مجموعه ألفي مليار ليرة لبنانية في أوائل تموز 2019، وفق أرقام الفواتير لدى نقابة أصحاب المستشفيات.

ولما كان عدم سداد هذه المستحقات قد يؤدي إلى وقف الخدمات الطبية والاستشفائية التي توفرها المستشفيات في حال عدم توفير المستحقات في أسرع وقت ممكن،

ولما كانت هذه المسألة تلامس قضايا إنسانية وصحية لا يمكن تأجيلها لا بل يجب إعطاءها أولوية على باقي النفقات المترتبة على الدولة وخزينتها،

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ولما كان لم يرد أي ذكر لهذه المستحقات المترتبة بذمة ​الدولة اللبنانية​ في موازنة 2019،

لذلك، نوجه من خلال رئاستكم الكريمة الأسئلة التالية إلى الحكومة اللبنانية:

1. لماذا لم يتم دفع المستحقات للمستشفيات حتى الساعة بالرغم من صدور موازنة 2019؟

2.ما هي الوسائل التي تعتزم ​وزارة المالية​ وسائر الوزارات المعنية إيجادها لدفع هذه المستحقات أو جدولتها؟".