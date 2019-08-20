افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأن "إشكالا فرديا تطور بين احد مرافقي المسؤول في حركة "فتح" ياسر حمزة ويدعى سمير.ب وبين ثلاثة اشخاص ينتمون الى ​سرايا المقاومة​ في حي الحاج حافظ في ​مدينة صيدا​"، موضحاً أنه "أقدم الاول على ​اطلاق نار​ باتجاههم ما اسفر عن إصابة كل من وسيم.ف ومحمود.ب وكلاهما ينتميان ان الى سرايا المقاومة، وتم نقلهما الى احد ​مستشفيات​ صيدا، فيما سلم حمزة مطلق النار الى ​مخابرات الجيش اللبناني​ في صيدا".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اصابة عنصرين من سرايا المقاومة بإطلاق نار نتيحة اشكال فردي مع عنصر بفتح بصيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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