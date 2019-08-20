الشيوعي في برجا: نرفض أي مصدر جديد للتلوث في منطقتنا

أكدت منظمة ​الحزب الشيوعي اللبناني​ في برجا في بيان تعليقا على إقامة مطمر للنفايات في منطقة ​الجية​ الممتدة إلى حدود برجا و​بعاصير​، "رفضنا القاطع لأي مصدر جديد للتلوث في هذه المنطقة التي يمكن تصنيفها بالمنكوبة صحيا والموبوءة بيئيا، في حين أننا لسنا المسؤولين عن إيجاد الحلول لهذه الأزمة التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها كل أطراف السلطة الفاسدة التي تستثمر بهذه القضية وتحولها إلى مصدر للربح ​المال​ي و​المحاصصة​ والسمسرات في ما بينها".

وأوضحت ان " منطقتنا وأهلنا يعانون من أثقال وملوثات بيئية جمَّة، من معمل الجية الحراري وما أضيف إليه من ​باخرة​ تركية ومعمل مستحدث، إضافة إلى الكسارات والزفاتات ومعامل الأتربة، كل ذلك ونحن نتحمل وزر هذه المشاكل نيابة عن كل الوطن، وليس إقتراح إضافة ملوث آخر إلى إغتيال حقيقي لسكان هذه البلدة والبلدات المحيطة"، مشددة على انه "علينا جميعا كقوى وأحزاب وسلطات محلية وفاعليات وأهالي أن نتحضر للمواجهة المقبلة للخطط المدمرة التي تلوح في الأفق، وعلى الشارع أن يجدد وقوفه مع مصلحته وحقه في ​الحياة​، وألا نغرق في أي مهاترات سياسية ومناطقية وطائفية هدفها التعتيم عن صراعنا الحقيقي مع فساد السلطة ورجال المال والمافيا".