حاصباني شدد على أهمةي الاهتمام السعودي الدائم باستقرار لبنان

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء حاصباني خلال جولة قام بها في معرض "شواهد نابضة" لتوثيق العلاقة التاريخية بين ​لبنان​ والمملكة العربية ​السعودية​ ممثلا رئيس حزب القوات ​سمير جعجع​ أن "هذا العمل يجسد بالصورة والكلمة علاقة تاريخية متينة بين ​المملكة العربية السعودية​ والجمهورية اللبنانية ويضع الوثائق التاريخية في متناول الجميع".

كما شدد على "أهمية هذه العلاقة التي تجسد المحبة المتبادلة بين الشعبين السعودي واللبناني والاهتمام السعودي الدائم باستقرار لبنان ونموه وازدهاره".