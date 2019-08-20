حاصباني شدد على أهمةي الاهتمام السعودي الدائم باستقرار لبنان

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء حاصباني خلال جولة قام بها في معرض "شواهد نابضة" لتوثيق العلاقة التاريخية بين لبنان والمملكة العربية السعودية ممثلا رئيس حزب القوات سمير جعجع أن "هذا العمل يجسد بالصورة والكلمة علاقة تاريخية متينة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية ويضع الوثائق التاريخية في متناول الجميع".
كما شدد على "أهمية هذه العلاقة التي تجسد المحبة المتبادلة بين الشعبين السعودي واللبناني والاهتمام السعودي الدائم باستقرار لبنان ونموه وازدهاره".
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