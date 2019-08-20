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حاصباني شدد على أهمةي الاهتمام السعودي الدائم باستقرار لبنان

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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء حاصباني خلال جولة قام بها في معرض "شواهد نابضة" لتوثيق العلاقة التاريخية بين ​لبنان​ والمملكة العربية ​​ ممثلا رئيس حزب القوات ​سمير جعجع​ أن "هذا العمل يجسد بالصورة والكلمة علاقة تاريخية متينة بين ​المملكة العربية السعودية​ والجمهورية اللبنانية ويضع الوثائق التاريخية في متناول الجميع".

كما شدد على "أهمية هذه العلاقة التي تجسد المحبة المتبادلة بين الشعبين السعودي واللبناني والاهتمام السعودي الدائم باستقرار لبنان ونموه وازدهاره".

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