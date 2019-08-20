شهيب التقى وفدا من لجنة المساواة بين حملة الإجازات لدى معلمي الأساسي

التقى وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ وفدا من لجنة المساواة بين حملة الإجازات لدى معلمي ​التعليم الأساسي الرسمي​، في حضور مستشاره ​أنور ضو​، واطلع منهم على مطلبهم بالمساواة مع أقرانهم ، وقد شرحوا أنهم من "المعلمين المعينين في ملاك التعليم الأساسي عبر مباراة ل​مجلس الخدمة المدنية​ دورة 2010 - 2013، وتم تصنيف إجازاتهم على أنها إجازات جامعية وتم تعيينهم على أساس هذا التصنيف في الدرجة السادسة، فيما تم تعيين زملائهم من حاملي الإجازات التعليمية في الدرجة الخامسة عشرة، ما ادى إلى اختلاف كبير في الرواتب على الرغم من انهم خضعوا للاعداد نفسه في كلية التربية ويؤدون الواجبات نفسها ، لكنهم لا يحصلون على الحقوق عينها، لاسيما وان عددهم يبلغ نحو 270 معلما.

ورحب شهيب بالوفد ووعد بمتابعة الأمر عبر التواصل مع رئيسة ​لجنة التربية النيابية​ السيدة ​بهية الحريري​، وعبر الإطلاع من المستشار القانوني على مسار اقتراح القانون المقدم سابقا في هذا الشان ، والمراحل التي قطعها ، ودرس إمكانات إقراره مع المعنيين في ​مجلس النواب​.