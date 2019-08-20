دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters زعيمة هونج كونج تأمل في "مخرج من الفوضى" بعد احتجاج سلمي

هونج كونج (رويترز) - قالت كاري لام زعيمة هونج كونج يوم الثلاثاء إنها تأمل أن يكون الاحتجاج السلمي مطلع الأسبوع بداية مسعى لإعادة الهدوء وأن توفر المحادثات مع المحتجين السلميين "مخرجا" للمدينة الخاضعة لحكم الصين.

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المحتجون يجتاحون مطار هونج كونج وشركات العقارات تدعو للهدوء Demonstrators crowded the arrivals hall at Hong Kong airport on Friday, handing out anti-government leaflets and waving banners in a dozen languages in a bid to raise awareness among visitors ahead of weekend rallies planned across the city. Rough cut (no reporter narration) Reuters 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO Advertisements زعيمة هونج كونج تأمل في "مخرج من الفوضى" بعد احتجاج سلمي Reuters مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

كان مئات الآلاف من المحتجين قد تظاهروا سلميا رغم الأمطار الغزيرة يوم الأحد في الأسبوع الحادي عشر من المظاهرات التي شابها العنف في أحيان كثيرة.

وقالت لام "أتمنى من صميم قلبي أن تكون هذه بداية لعودة المجتمع إلى السلام ونبذ العنف".

وأضافت "سنبدأ فورا العمل لإنشاء منصة للحوار. وأتمنى أن يستند هذا الحوار إلى تفاهم مشترك واحترام ويجد مخرجا لحال هونج كونج اليوم".

ونشب العنف في يونيو حزيران بسبب مشروع قانون معلق حاليا وكان سيسمح بتسليم المجرمين المشتبه بهم في هونج كونج إلى البر الرئيسي الصيني لمحاكمتهم.

وأججت الاضطرابات مخاوف بشأن تقويض الحريات التي تكفلها صيغة "بلد واحد ونظامين" المعمول بها منذ عودة هونج كونج إلى حكم الصين عام 1997 بما في ذلك استقلال القضاء والحق في الاحتجاج.

وأدت الاحتجاجات إلى ردود فعل حادة من بكين التي اتهمت دولا أجنبية، من بينها الولايات المتحدة، بتأجيج التوتر في المدينة. وبعثت الصين أيضا بتحذير واضح من أن التدخل بالقوة ممكن وتجري قوات شبه عسكرية مناورات في إقليم شنتشن المجاور.

وقال منظمون إن 1.7 مليون شخص شاركوا في احتجاجات يوم الأحد ويشير الإقبال على المشاركة إلى أن حركة الاحتجاج لا تزال تملك قاعدة تأييد واسعة النطاق رغم المشاهد الفوضوية الأسبوع الماضي عندما احتل المحتجون المطار.

ومن المزمع تنظيم المزيد من الاحتجاجات في الأيام القليلة المقبلة بما في ذلك احتجاج لعمال قطارات الأنفاق يوم الأربعاء وتلاميذ المدارس الثانوية يوم الخميس والمحاسبين يوم الجمعة.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)