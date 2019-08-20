قميص أوباما بـ120 ألف دولار

وهذا القميص الذي يحمل الرقم 23 كان يرتديه أوباما في الثامنة عشرة من العمر عندما كان في المدرسة الثانوية في بوناهو في هاواي، وفق ما أفادت دار المزادات "هيريتدج أوكشنز".
وقد قدّر سعره قبل طرحه للبيع بحوالي 100 ألف دولار.
ومن المعلوم أن الرئيس السابق باراك أوباما يهوى كرّة السلّة وقد شوهد مراراً وهو يمارس هوايته هذه عندما كان في البيت الأبيض، مع الطاقم الرئاسي أو مشاهير أو زوّار.
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