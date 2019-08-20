قميص أوباما بـ120 ألف دولار

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-تويتر بيع قميص باراك اوباما بمبلغ 120 ألف دولار

وهذا القميص الذي يحمل الرقم 23 كان يرتديه أوباما في الثامنة عشرة من العمر عندما كان في المدرسة الثانوية في بوناهو في هاواي، وفق ما أفادت دار المزادات "هيريتدج أوكشنز".

وقد قدّر سعره قبل طرحه للبيع بحوالي 100 ألف دولار.

ومن المعلوم أن الرئيس السابق باراك أوباما يهوى كرّة السلّة وقد شوهد مراراً وهو يمارس هوايته هذه عندما كان في البيت الأبيض، مع الطاقم الرئاسي أو مشاهير أو زوّار.