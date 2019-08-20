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قميص أوباما بـ120 ألف دولار

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دبي - بواسطة محمد فارس © Other-تويتر بيع قميص باراك اوباما بمبلغ 120 ألف دولار بيع قميص لرياضة كرّة السلّة كان للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في مزاد بسعر 120 ألف دولار، بحسب ما كشفت دار المزادات القيّمة على عملية البيع هذه، الاثنين.

وهذا القميص الذي يحمل الرقم 23 كان يرتديه أوباما في الثامنة عشرة من العمر عندما كان في المدرسة الثانوية في بوناهو في هاواي، وفق ما أفادت دار المزادات "هيريتدج أوكشنز".

وقد قدّر سعره قبل طرحه للبيع بحوالي 100 ألف دولار.

ومن المعلوم أن الرئيس السابق باراك أوباما يهوى كرّة السلّة وقد شوهد مراراً وهو يمارس هوايته هذه عندما كان في البيت الأبيض، مع الطاقم الرئاسي أو مشاهير أو زوّار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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