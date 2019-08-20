وزير الخارجية الأمريكي: الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية مؤسف

واشنطن (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقابلة تلفزيونية يوم الاثنين إن السماح لناقلة النفط الإيرانية التي كانت محتجزة في جبل طارق بالمغادرة أمر مؤسف.
وقال بومبيو لمحطة فوكس نيوز التلفزيونية "من المؤسف أن هذا حدث". وأضاف أن إيران إذا نجحت في جني الأرباح من شحنة ناقلة النفط، فإن الحرس الثوري سيحصل على "المزيد من الأموال والثروة والموارد لمواصلة حملته الإرهابية".
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)
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