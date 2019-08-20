بينهم مدير التفتيش.. القضاء الأعلى يوافق على ندب 28 قاضيًا لـ"النقض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبد الله عصر، على ندب وتجديد ندب 28 قاضيًا في محكمة النقض.

وتضمن قرار "القضاء الأعلى" ندب المستشار حسني عبد اللطيف رئيساً للمكتب الفني لمحكمة النقض، وندب المستشار فرحان بطران، مديرا للتفتيش القضائي على أعمال نيابة النقض.

كما قرر المجلس، ندب المجلس المستشار حسام الديب أميناً عاماً لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

Advertisements

وجاءت أسماء القضاة المنتدبين للعمل في المحكمة على النحو التالي: