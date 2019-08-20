وزير خارجية باكستان: سنحيل قضية كشمير إلى محكمة العدل

أعلنت باكستان، الثلاثاء، أنها ستحيل النزاع على كشمير مع الهند إلى محكمة العدل الدولية، بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم هذا الشهر، الأمر الذي أثار غضب إسلام أباد.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، لتلفزيون آري نيوز: "قررنا إحالة قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية. القرار اتخذ بعد وضع كل الجوانب القانونية في

الاعتبار".

هذا ورحب رئيس الشطر الباكستاني من إقليم كشمير بمساعي الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الرامية إلى خفض حدة التوترات بين إسلام أباد ونيودلهي بشأن الإقليم المتنازع عليه الواقع في منطقة الهيمالايا، وحذر من أزمة إنسانية ونقص في الغذاء بالشطر الخاضع لسيطرة الهند.

وأدلى سردار مسعود خان بالتصريحات في

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مؤتمر صحافي، عقد الثلاثاء، بعدما تواصل ترمب مع قادة باكستان والهند لمناقشة قضية كشمير.

ووفقا لمتحدث باسم البيت الأبيض، عاود ترمب التأكيد على "الحاجة إلى تفادي تصعيد الوضع، وحث الجانبين على ضبط النفس".

يشار إلى أن إقليم كشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة منقسم بين باكستان والهند، وتزعم كل منهما السيادة عليه كاملا.

وتفاقمت التوترات منذ الخامس من أغسطس الجاري عندما فرضت نيودلهي تدابير أمنية مشددة وخفضت وضع الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم بعدما كان ينعم بحكم ذاتي.