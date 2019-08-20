جمعية الصحفيين الإماراتية تنعى حبيب الصايغ

نعت جمعية الصحفيين الإماراتية الشاعر والكاتب الصحفي حبيب الصايغ، رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء العرب، رئيس التحرير المسؤول لجريدة الخليج، الذي وافته المنية ظهر اليوم، الثلاثاء، بعد حياة حافلة بالعطاء والجهد الكبير، قدم فيها الكثير للصحافة والصحفيين والثقافة بالدولة.

وأكد رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين: فقدنا برحيل الصايغ كاتبا حراً وقلما مبدعا وأحد

رموز الصحافة والثقافة في الامارات فقدناه وهو في قمة عطائه الصحفي الأدبي الثقافي والفكري والوطني.

واشاد مجلس الإدارة، بدور الفقيد الكبير في تأسيس الصحافة الاماراتية مع زملاءه من جيله للصحافة في الدولة. ويتقدم مجلس الإدارة، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد، وإلى أسرة دار الخليج للصحافة الطباعة والنشر

وإلى اتحاد كتاب وأدباء الامارات وإلى الاتحاد العام للكتاب والادباء العرب، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

كان الفقيد من المؤسسين في جمعية الصحفيين عام 2000، وحصل عام 2004 على جائزة تريم عمران لرواد الصحافة، كرمته الجمعية عام 2006 كأول من قضى 35 عاماً في خدمة الصحافة الوطنية، وفى عام 2007 حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب، وصدر له العديد من المؤلفات الأدبية والثقافية.