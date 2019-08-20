وزير الخارجية الألماني يبحث هاتفيًا مع نظيره الإيطالي ملف الهجرة

بحث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ، هاتفيا ، مع نظيره الإيطالي إنزو مافيرو ملف الهجرة في البحر المتوسط وتوزيع الأشخاص الذين تم إنقاذهم.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية ، في بيان لها اليوم الثلاثاء ،
وأشارت إلى أن وزير الخارجية الألماني يأمل في ضوء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المرتقب في هلسنكي يومي 29 و30 أغسطس الجاري مناقشة القضية مرة أخرى مع نظرائهم هناك، حيث يسعى إلى إيجاد حل أوروبي يقوم على التضامن والمسؤولية المشتركة في أسرع وقت ممكن.
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