البرازيل : مقتل محتجز الرهائن في ريو دي جانيرو

أعلنت الشرطة البرازيلية، اليوم الثلاثاء مقتل محتجز الرهائن على متن حافلة في (ريو دي جانيرو) بعد 4 ساعات من عملية الاحتجاز.
وقال المتحدث باسم الشرطة البرازيلية الكولونيل ماورو فلييس في
وكانت السلطات البرازيلية قد أعلنت في وقت سابق أن مسلحا احتجز 37 شخصا كرهائن داخل حافلة نقل عام في مدينة (ريو دي جانيرو) مهددا بإضرام النار بها.
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