الشرطة البرازيلية: مسلح يحتجز 37 شخصا داخل حافلة ويهدد بإشعالها

أعلنت الشرطة البرازيلية، اليوم الثلاثاء أن مسلحا احتجز 37 شخصا كرهائن داخل حافلة نقل عام في مدينة "ريو دي جانيرو"، مهددا بإضرام النار بها.



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن الشرطة الاتحادية القول : "إن المفاوضات مازالت جارية مع الرجل الذي احتجز 37 رهينة منذ

حوالي الساعة (5:30 صباحا) على أحد الكباري المزدحمة الذي يربط ضاحية "ساو جونسالو" بوسط مدينة "ريو دي جانيرو".وأشارت الشرطة إلى أنه تم إطلاق سراح 6 رهائن على الأقل حتى الآن، مشيرة إلى أنهم أخبروا السلطات بأن المختطف قام بسكب البنزين في الحافلة وهدد بإشعال النيران بها.



وقال المتحدث باسم شرطة المرور لتليفزيون "تي في جلوبو" إن المختطف عرف نفسه على أنه شرطي إلا أنه لم يتم التأكد من صحة هذه المعلومة، موضحا أنه لم يحدد مطالب معينة ويبدو أنه يعاني من مشكلات نفسية.



وحظرت السلطات البرازيلية حركة المرور على الجسر في كلا الاتجاهين، وتم وضع قناص في منطقة مجاورة.