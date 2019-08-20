باكستان ستحيل قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية

أكدت باكستان، اليوم الثلاثاء، أنها ستحيل النزاع على كشمير مع الهند إلى محكمة العدل الدولية، بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم هذا الشهر الأمر، الذي أثار غضب إسلام آباد.
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وقال وزير الخارجية شاه محمود قرشي، في تصريح لقناة "آري نيوز" التلفزيونية، "قررنا إحالة قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية... القرار اتخذ بعد وضع كل الجوانب القانونية في الاعتبار" .
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