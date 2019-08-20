السلطة الفلسطينية تدين سياسة التهجير الإسرائيلية بحق قطاع غزة

دانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، سياسة "التهجير" التي تمارسها إسرائيل بحق سكان قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "تنظر بخطورة بالغة لما تناقله الإعلام العبري من تصريحات لمصدر إسرائيلي كبير بأن إسرائيل عملت على تشجيع هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى".

وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية "تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن معاناة شعبنا في قطاع غزة جراء الحصار الظالم والعدوان المتواصل والجرائم البشعة التي ترتكبها يومياً واستهداف مقومات حياة السكان والتضييق عليهم لدفعهم إلى الهجرة".

وأكدت الوزارة أن "انتهاكات الاحتلال ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ما يستدعي صحوة دولية لرفض تلك الدعوات وعدم الاستجابة لها وإدانتها، وسرعة التحرك الدولي لرفع الحصار عن قطاع غزة".

وطالب محامون فلسطينيون خلال تظاهرة لهم بتحرك دولي فوري لرفع حصار إسرائيل وما تفرضه من "عقوبات جماعية" بحق سكان قطاع غزة.

وتظاهر هؤلاء وهو يلبسون الزي الرسمي للمحامين قبالة حاجز "بيت حانون" الإسرائيلي في شمال قطاع غزة بدعوة من هيئة مسيرات العودة.

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