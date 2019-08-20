انسحاب الفصائل المسلحة من خان شيخون وريف حماة الشمالي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الفصائل المسلحة انسحبت من خان شيخون وريف حماة الشمالي.
وأوضح المرصد، اليوم الثلاثاء، بأن "الفصائل والمعارضة انسحبت من مدينة خان شيخون والبلدات والقرى الواقعة جنوبها ضمن ريف حماة الشمالي، تخوفاً من الوقوع في الحصار الكامل".
وكانت قوات الجيش السوري دخلت مدينة خان شيخون الاستراتيجية في محافظة إدلب، يوم الإثنين،بعد السيطرة على حاجز الفقير، الذي يعد مدخل المدينة الشمالي الغربي.
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