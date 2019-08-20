كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة التركية تفرق متظاهرين احتجاجا على عزل رؤساء بلديات أكراد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استخدم أفراد شرطة مكافحة الشغب التركية العصي ومدافع المياه، اليوم الثلاثاء، لتفريق متظاهرين في محافظة ديار بكر جنوب شرقي البلاد يحتجون على الإطاحة بثلاثة رؤساء بلديات أكراد.

وتجمع المتظاهرون قرب بلدية ديار بكر لليوم الثاني على التوالي، وبدأوا اعتصاما قبل أن تتدخل الشرطة لفض الاحتجاج، وظل مقر البلدية مغلقا بحواجز حديدية، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

أعلنت السلطات التركية، أمس الاثنين، إقالة ثلاثة رؤساء بلديات، بعد اتهامهم بالإرهاب، بدعوى "دعم الأكراد".

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن وزارة الداخلية أوقفت رؤساء بلديات ولايات ديار بكر، وماردين (جنوب شرق)، ووان (شرق)، عن العمل لوجود تحقيقات بحقهم بتهم تتعلق بدعم الإرهاب.

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وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه "جرى كف يد كل من رؤساء بلدية ديار بكر، عدنان سلجوق مزراقلي، وماردين، أحمد تورك، ووان، بديعة أوزغوكجه، عن العمل".

وأضافت: "جرى تعيين والي ديار بكر حسن بصري غوزال أوغلو، ووالي ماردين مصطفى يامان، ووالي وان محمد أمين بيلماز، رؤساء للبلديات المذكورة بالوكالة".

وأعلنت وزارة الداخلية التركية، أمس الاثنين، أن الشرطة اعتقلت 418 شخصا في 29 إقليما ضمن تحقيق في أمر من يشتبه في أن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني.