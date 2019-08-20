بشرى لساكنة العاصمة…الحافلات الجديدة تبدأ الخدمة غدا

ينتظر أن تنطلق غدا الأربعاء، الحافلات الجديدة بالعاصمة الرباط، والتي ستشمل خطوطها ربط العاصمة بمدن سلا وتمارة والضواحي.

وقالت عبد اللطيف سودو، نائب عمدة سلا، اليوم الثلاثاء، إنه من المنتظر أن تنطلق غدا الأربعاء الحافلات الجديدة لشركة ألزا، حيث تم توقيع أمر الخدمة من طرف مؤسسة التعاون بين جماعات العاصمة، بعد معاينة ومراقبة الحافلات، والتحقق من مطابقتها لدفاتر التحملات.

ويرتقب أن تبدأ الشركة بخطوط أولية، لتتطور خدمتها لتشمل باقي الخطوط المسطرة، حسب الحاجة والتقييم المستمر.

ووسط تزايد معاناة ساكنة العاصمة وجوارها بسبب ضعف خدمات النقل العمومي، كان مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد صرح قبل أشهر بأن مجموعة “ألزا سيتي بيس” ستشرع في تقديم خدماتها بجهة الرباط سلا القنيطرة، ابتداء من شهر يوليوز، إلا أن الخدمة تأخرت إلى شهر غشت.