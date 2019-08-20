ناد إيطالي ينجح في التعاقد مع فرانك ريبيري

نجح نادي فيورنتينا الإيطالي في الظفر بخدمات المخضرم الفرنسي فرانك ريبيري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ليعزز صفوفه بدءا من الموسم القادم.
وذكرت شبكة “سكاي سبورت” الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أن ريبيري سيوقع في كشوفات فيورنتينا عقدا يمتد لموسمين، إذ من المنتظر أن يصل في الساعات القليلة القادمة لمركز النادي لاجتياز الفحوصات الطبية.
وكان صاحب 36 عاما، محط أنظار مجموعة من الأندية التي أبدت رغبتها في ضمه إلى صفوفها، سواء في أوروبا على غرار الفرق الفرنسية والروسية، فضلا عن عرض من الدوري الأمريكي، وعروض أخرى من الدوريات الخليجية.
يذكر أن ريبيري انتهى العقد الذي كان يربطه ببايرن ميونخ الألماني بنهاية الموسم الكروي الماضي، بعدما قضى في صفوف الفريق البافاري تسع سنوات، حقق خلالها مجموعة من الألقاب، على رأسها الدوري الألماني في أكثر من مناسبة، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.
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