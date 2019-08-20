“فيفا” يوافق على خوض العراق تصفيات المونديال في البصرة

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على طلب العراق، والقاضي بالسماح لمنتخب أسود الرافدين، بخوض مبارياته ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، في مدينة البصرة.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة قال فيها: ” الفيفا وافق على طلب العراق بخوض تصفيات كأس العالم في البصرة”.

ويتواجد المنتخب العراقي في المجموعة الثالثة من التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال قطر 2022، وكأس أمم آسيا 2023، رفقة منتخبات البحرين، وإيران، وكمبوديا ثم هونغ كونغ.

يذكر أن العراق استضاف مؤخرا بطولة غرب آسيا، في مدينتي كربلاء وأربيل، وهي البطولة التي عاد لقبها للمنتخب البحريني، الذي تفوق في المباراة الختامية على المنتخب العراقي بهدف دون رد.