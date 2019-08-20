نبض_ الشبكة: ما هو "الذوق العام الفحماوي"؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استنكر مستخدمون كثر لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلغاء بلدية أم الفحم، لحفل غنائي لمغني موسيقى الراب، تامر نفار، والعبارات التي استخدمتها في تبريرها لقرارها.

وأصدرت البلدية اليوم الثلاثاء، قرارا بإلغاء العرض الذي كان من المزمع تنظيمه يوم الخميس المقبل على خشبة مسرح وسيناماتك أم الفحم، بحجّة أنه "بعيد كل البعد عن الجانب الديني والأخلاقي والتربوي والثقافي المتعارف عليه في أم الفحم، لاحتوائها عبارات ومصطلحات وأفكار لا تتلاءم ولا تتناسب مع قاموسنا الثقافي والحضاري والمجتمعي، على أقل تقدير" دون أن تفصّل ما هي المضامين التي اعتبرتها "غير ملائمة".

واعتبرت البلدية أن قرارها يأتي أيضا، نتيجة "حرصها" على مصلحة أبناء وبنات وطلاب وطالبات أم الفحم، وتقديم "لهم كل ما من شأنه أن يجعلهم شامة بين الأمم، وفي ذات الوقت الحفاظ على الذوق الفحماوي والطابع العام للمجتمع الفحماوي".

وسرعان ما بدأ المستخدمون بالاعتراض قرار البلدية، وتبريراتها، منتقدين التعبيرات الفضفاضة التي استخدمتها في بيانها، حول طبيعة "المجتمع الفحماوي" دون أن تستفيض بها، أو تشرحها.

واعتبر المستخدمون أن دور البلدية هو معالجة المشاكل الحقيقية التي تُعاني منها أم الفحم، وليس الوقوف بوقف الفن.

وكتبت مرح خليفة اغبارية: "تامر نفار وأغاني بتتعارض مع الذوق الفحماوي، بس الطخ والقتل والعنف والهمجية لا يتعارض صح؟ تامر تفار الفنان الفلسطيني اللي كل يوم عندو حفلة بمختلف البلاد ومن اقوى الحفلات بتعارضش ولا مع ذوق ولا بلد غير مع الذوق الفحماوي؟

شو هالذوق اللي موجود عندكم ومش موجود عند حدا؟

بعدين انتوا مين بسمحلكم تقرروا وتحكوا باسم اكثر من 50 الف مواطن فحماوي؟

اذا مش عذوقك بتغدر ما تحضر وما تيجي بس ما تقرر عن بلد مش مدرسة هاي اه مدينة ركز سيادة الرئيس. نحترم العالم شوي ونحترم بعض ومعتقدات بعض واسلوب حياة كل فئة وكل شخص".

وقال عبد عناية: "يا ريت بلدية ام الفحم ومجلسها الموقر تكتبلنا ورقة هيك حلوة تحكيلنا شو مسموح وشو ممنوع، شو هي معايير "الجانب الديني والأخلاقي والتربوي والثقافي المتعارف عليه في ام الفحم".

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وقالت سماح وتد: "حدثتني صديقة من ام الفحم عن حارة يباع ويشترى فيها السلاح كما المنتجات الأساسية. وحدثني صديق آخر عن الفساد في المدارس التي قد تعامل طل طفل حسب الهدايا التي يأتي بها والداه. وحدثتني صديقة أخرى عن كم هي تحب ام الفحم وكم سعيدة بالـ "تعايش" الموجود فيها بين الفئات المختلفة. كلشي إلا تامر نفار والمرآة الي بحطلنا اياها.

اعملوا كلشي - ‘لا تجيبوا ثقافة وفن فلسطيني.

بالله عليكن\م ما هو "الذوق الفحماوي"؟".

وسخر عمار أبو قنديل: "هو لما بلدية ام الفحم ورئيسها تستقبل الوزراء ورجالات الشرطة بالأحضان هاد بكونش "بعيدة كل البعد عن الجانب الديني والأخلاقي والتربوي والثقافي المتعارف عليه في ام الفحم"؟

وتساءل أنس كيوان: "لفت انتباهي اليوم مصطلح "الذّوق الفحماوي"، ممكن تعريف بسيط ما هو الذّوق الفحماوي؟".