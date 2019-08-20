البرازيل: مسلح يحتجز رهائن في حافلة ويهدد بإضرام النار فيها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت الشرطة البرازيلية، اليوم الثلاثاء، إن مسلحا احتجز مجموعة من الأشخاص كرهان داخل حافلة عالمة في ريو دي جانيرو، ويهدد بإضرام النار فيها.
وبحسب "أسوشيتد برس"، فإن الشرطة الفدرالية ذكرت، اليوم، أن المفاوضات جارية مع مسلح يحتجز 37 شخصا منذ حوالي الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي على جسر مزدحم يربط بلدة نيتيروي بوسط ريو دي جانيرو.
وأضافت أنه تمكن أربعة رهائن، على الأقل، من الفرار حتى الآن، وأبلغوا السلطات أن الرجل سكب بنزينا داخل الحافلة وهدد بإشعال النار فيها.
وأضافوا أن الرجل أخبرهم أنه شرطي، رغم أنه لم يتم التأكد من هذا بعد.
وقالت السلطات إن الرجل لم يعرض أي مطالب بعينها، ويبدو أنه يعاني من "مشكلات نفسية".
في المقابل، نقلت "فرانس برس" عن مصدر رسمي قوله إن مسلحا احتجز صباح الثلاثاء 18 شخصا، على الأقل، رهائن على متن حافلة في ريو دي جانيرو في البرازيل.
وأضافت أن المسلح أفرج عن 4 من الرهائن منذ بدء عملية احتجازهم.
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