من هو عبدالله حمدوك رئيس الحكومة السودانية الجديد؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ‎عبدالله حمدوك البالغ من العمر 65 عاما، يحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة مانشستر في بريطانيا.

عام 1981 بدأ مسيرته المهنية عقب تخرجه في جامعة الخرطوم مع مرتبة الشرف بالعمل في وزارتي المالية والزراعة السودانيتين وأشاد الجميع بجهوده الواضحة في التطوير، قبل أن يغادر إلى زيمبابوي لتقديم الخدمات الاستشارية والإدارية.

عام 1995 أصبح حمدوك كبير المستشارين الفنيين في منظمة العمل الدولية بجنوب أفريقيا وموزمبيق.

بين عامي 2001 و2003 انضم حمدوك للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة وعمل خبيرا اقتصاديا لإصلاح القطاع العام والحوكمة وإدارة الموارد والأنظمة الديمقراطية قبل أن يشغل منصب كبير الاستشاريين

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في بنك التجارة والتنمية بأديس أبابا.

عام 2018 تم ترشيح حمدوك لتولي حقيبة المالية في حكومة معتز موسى ولكنه اعتذر عن المنصب الذي اختاره له الرئيس المخلوع عمر البشير.

السودانيون يعلقون آمالا كبيرة على حمدوك للنهوض باقتصاد بلادهم.