مقتل مسلح احتجز رهائن على متن حافلة بالبرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكنت الشرطة البرازيلية، الثلاثاء، من قتل مسلح احتجز رهائن على متن حافلة بمدينة ريو دي جانيرو. ووفق وكالة الأنباء الفرنسية فإن المسلح احتجز 18 شخصا على متن حافلة بجسر يربط ريو دي جانيرو ببلدية نيتيروي بالبرازيل. وأوضحت أن الشرطة تفاوضت معه لإطلاق سراحهم، وتم مغادرة 6 رهائن على الأقل قبل مقتله بواسطة قناصة. وحتى الساعة 40: 12 ت.غ، لم يصدر بيان رسمي من الحكومة البرازيلية حول الواقعة ودوافعها سواء كانت سياسية أو جنائية.

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