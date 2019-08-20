إنترفاكس: جنود روس في محافظة إدلب السورية

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جدة - خالد شويل - رويترز (موسكو) نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله اليوم (الثلاثاء) إنه يوجد أفراد من الجيش الروسي متمركزين في محافظة إدلب السورية، وإن موسكو تتابع الوضع عن كثب.

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله اليوم (الثلاثاء) إنه يوجد أفراد من الجيش الروسي متمركزين في محافظة إدلب السورية، وإن موسكو تتابع الوضع عن كثب.

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