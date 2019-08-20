تركيا: استمرار التظاهرات احتجاجاً على عزل رؤساء 3 بلديات

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جدة - خالد شويل - رويترز (ديار بكر) استخدم أفراد شرطة مكافحة الشغب التركية العصي ومدافع المياه اليوم (الثلاثاء) لتفريق متظاهرين في محافظة ديار بكر بجنوب شرق البلاد، يحتجون على الإطاحة بثلاثة رؤساء بلديات أكراد. وتجمع المتظاهرون قرب بلدية ديار بكر لليوم الثاني على التوالي وبدأوا اعتصاماً قبل أن تتدخل الشرطة لفض الاحتجاج، وظل مقر البلدية مغلقاً بحواجز حديدية. وأقالت السلطات أمس (الإثنين) ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون لحزب مؤيد للأكراد في ثلاث مدن رئيسية في جنوب شرق البلاد، وعينت مسؤولين حكوميين مكانهم.

استخدم أفراد شرطة مكافحة الشغب التركية العصي ومدافع المياه اليوم (الثلاثاء) لتفريق متظاهرين في محافظة ديار بكر بجنوب شرق البلاد، يحتجون على الإطاحة بثلاثة رؤساء بلديات أكراد. وتجمع المتظاهرون قرب بلدية ديار بكر لليوم الثاني على التوالي وبدأوا اعتصاماً قبل أن تتدخل الشرطة لفض الاحتجاج، وظل مقر البلدية مغلقاً بحواجز حديدية. وأقالت السلطات أمس (الإثنين) ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون لحزب مؤيد للأكراد في ثلاث مدن رئيسية في جنوب شرق البلاد، وعينت مسؤولين حكوميين مكانهم.

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