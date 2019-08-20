شكرا لقرائتكم بومبيو: داعش يعود بقوة إلى بعض المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء بأن تنظيم داعش يكتسب قوة في بعض المناطق، لكنه قال إن قدرته على تنفيذ هجمات تضاءلت.

وأضاف في مقابلة مع برنامج (هذا الصباح) الذي تبثه شبكة (سي.بي.إس) "الأمر معقد. هناك قطعا أماكن يتمتع فيها داعش اليوم بقوة أكبر مما كان عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات".

لكنه أردف أن دولة الخلافة التي أعلنها التنظيم لم يعد لها وجود وإن قدرته على شن هجمات باتت أصعب بكثير.

تحذير أممي

وكانت قناة الحدث حصلت على نسخة من التقرير السنوي للأمم المتحدة حول التهديد والخطر الذي يشكله تنظيم داعش الإرهابي على السلام والأمن الدوليين.

وأبرز ما جاء في التقرير، أن داعش الذي مني بخسارة كبيرة في كل من سوريا والعراق، لكنه يحاول اليوم تثبيت وجوده من خلال شركات وعمليات إرهابية.

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من مخيم الهول(فرانس برس)

كما تخوّف التقرير من قيام مقاتلي داعش وعائلاتهم العائدين إلى بلدانهم بأعمال إرهابية.

وأشار إلى أن مخيم الهول شرق سوريا أضحى قنبلة موقوتة، حيث زاد عدد سكانه بنسبة 7 أضعاف، كما أنه يضم عائلات الدواعش وأصبح يشكل تهديدا كبيرا.

صحوة التنظيمات الإرهابية

بدوره حذر المبعوث الصيني الخاص إلى سوريا اليوم الثلاثاء من "صحوة للتنظيمات الإرهابية"، من بينها تنظيم داعش، في هذا البلد الذي يعيش حرباً منذ 8 سنوات، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل "المؤشرات المنذرة".

وجاء حديث المبعوث شي شياويان أمام الصحافيين في جنيف بعد لقاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن.

كما أكد أن "خطر أن تستيقظ المجموعات الإرهابية مثل داعش قائم حالياً وعلى المجتمع الدولي التنبه لذلك".

يذكر أن داعش هزم في آذار/مارس الماضي بعد خسارته الأراضي الواسعة التي سيطر عليها في سوريا والعراق عام 2014.