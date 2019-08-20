السيدة بري ترأست اجتماع اللجنة البارالمبية اللبنانية

ترأست عقيلة رئيس ​مجلس النواب​ السيدة رندى عاصي بري اجتماع الهيئة الادارية للجنة البارالمبية اللبنانية في عين التينة،وقد ناقش المجتمعون موضوع المشاركة في دورة العاب غرب اسيا البارالمبية التي ستقام الشهر القادم في عمان.

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