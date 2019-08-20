فلحة: اغلى ما يملكه لبنان هو الاعلام والحرية الاعلامية

شدد مدير عام ​وزارة الاعلام​ ​حسان فلحة​ في كلمة له خلال مشاركته في الاعتصام الذي نظمته ​نقابة المحررين​ في ​ساحة الشهداء​، على ان "المطلوب العمل سويا وتضافر جميع الجهود لايجاد الشروط اللائقة"، مشيرا الى ان "وزارة الاعلام تعمل على نصوص قانونية تحفظ حقوق الاعلاميين في عملهم".

واكد فلحة ان "الموضوع وجودي وكياني لاستمرار العمل الاعلامي ولاستمرار الحرية فيه"، مشددا على "ضرورة الابتعاد عن اي ارتهان للحفاظ على هذه الحرية فاغلى ما يملكه ​لبنان​ هو الاعلام والحرية الاعلامية".