الحسن:الانجاز في مطار بيروت اليوم اول درجة في سلم الطموحات

املت وزير الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ في تصريح لها عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ ان يكون "الانجاز في ​مطار بيروت​ اليوم اول درجة في سلم الطموحات".

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