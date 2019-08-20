مكتب حاصباني: لعدم التذرع باي حجة تحرم الطفل من اللقاح المجاني

رد المكتب الاعلامي لنائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ على ما نشر في احدى الصفحات الالكترونية عن تحفظ مجلس ​نقابة الاطباء​ الحالي على قرار نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني عندما كان وزيرا للصحة العامة والذي يتعلق بالسماح للممرضات بإعطاء اللقاحات، موضحاً أن "التعميم صدر بهدف تعزيز دور الممرضة والسماح فقط للممرضة المجازة العاملة في مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تشرف عليها ​وزارة الصحة​ والتي خضعت للتدريبب بالتعاون مع نقابة الممرضين/ات بتلقيح ​الأطفال​".

وفي بيان له، أوضح المكتب أن "هذا التعميم محصور بمراكز الرعاية الصحية الأولية التي تشرف عليها ​وزارة الصحة العامة​ وليس "عيادات" كما ورد في الخبر ومن المهم عدم التذرع بأي حجة تحرم الطفل من اللقاح المجاني خاصة كتلك التي تحتم وجود طبيب لإعطاء اللقاح والجدير بالذكر ان ​فرنسا​ سمحت في آذار 2019 للصيادلة بإعطاء اللقاحات لمنع بعض الامراض التي تم ​القضاء​ عليها من العودة".

ولفت إلى أن "​لبنان​، في ظل ​النزوح السوري​ الكبير الى اراضيه وبشكل عشوائي، مهدد بعودة بعض الامراض، لذلك اقتضى الامر زيادة عدد المجازين اعطاء اللقاحات وتعزيز دور مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تعطي اللقاحات مجانا لكافة الأطفال المقيمين على الاراضي اللبنانية بغض النظر عّن جنسيتهم تفاديا لانتشار الامراض المعدية".