وفد من المرابطون زار السفارة الصينية متضامنا بوجه التدخلات بقضية هونغ كونغ

قام وفد من الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-​المرابطون​ بقيادة أمين الهيئة ​العميد مصطفى حمدان​ بزيارة السفير ​الصين​ي في ​لبنان​ وانغ كي جيان في مقر السفارة، للتأكيد على التضامن مع جمهورية الصين الشعبية في مواجهة التدخلات الخارجية في قضية ​هونغ كونغ​.

بعد اللقاء، قال وفد المرابطون أن القيادة الصينية قادرة على مواجهة كل محاولات التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام بمبدأ الدولة الواحدة بنظامين في إدارة هونغ كونغ بعد خروج المستعمر الانكليزي منها، وإن الحكومة المحلية وحدها صاحبة الحق الشرعي في معالجة الأزمات الداخلية، والدولة المركزية هي القادرة والمقتدرة على الدفاع في وجه أي تهديد خارجي لوحدة الصين والأمن والاستقرار.

كما أدان الوفد وسائل الإعلام الغربية ومواقع التواصل الاجتماعي المدارة من قبل الاستخبارات الخارجية في تشويه الحقائق، من اجل تنفيذ سياسات مشبوهة تستهدف توتير الأجواء والتحريض في هونغ كونغ، لتحقيق المآرب الأجنبية في إضعاف الدور العالمي للصين وتهديد كل الإنجازات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لشعب الصين العظيم.

بدوره، شكر السفير الصيني وانغ كي جيان موقف "المرابطون" الداعم لجمهورية الصين الشعبية، مثنياً غلى كل المواقف المحلية في رفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية استناداً إلى ميثاق ​الأمم المتحدة​.