اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال أكد دعمه لخطة وزير العمل

أكد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شعبان بدرا بعد لقائه وزير العمل كميل أبو سليمان أن "الاتحاد يؤيد ابو سليمان في خطته التي تهدف الى تشجيع اليد العاملة اللبنانية"، مضيفا:"نحن مع الوزير في كل خطوة يقدم عليها لحماية اليد العاملة اللبنانية، فالواقع الاقتصادي صعب والمنافسة غير المشروعة لابنائنا تشكل مشروع تهجير لهم من وطنهم".
من جهته، شكر ابو سليمان الاتحاد على دعمه واكد العمل لحل مشكلة المتعاقدين في مركز ضمان طرابلس.
كما التقى وزير العمل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي برفقة منسق البقاع الشرقي في "القوات اللبنانية" جورج مطر ورئيس بلدية القاع بشير مطر، وتم عرض لواقع منطقة بعلبك - الهرمل وحاجاتها والدور الذي تستطيع ان تساهم فيه وزارة العمل لتنمية المنطقة.
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