قصيفي: نطمح لأن تضم نقابة المحررين كل الإعلاميين

لفت نقيب المحريين ​جوزيف قصيفي​ الى أن "المثقفين أتوا الى ​لبنان​ لأنه يتميز بحرية ​الصحافة​ التي منحت لهم ملاذا آمنا"، مشيرا الى أن "إزدهار لبنان الإقتصادي والمالي والسياحي سببه الصحافة".

واعتبر قصيفي في حديث تلفزيوني أن "لبنان عرف بأنه بلد الحريات لأن الصحافة كانت عزيزة"، مشددا على أنه "من غير المسموح اليوم أن يكون سقفنا أقل من ذلك".

وأكد "أننا نطمح لأن تضم ​نقابة المحررين​ كل الإعلاميين"، معربا عن أسفه لأنه "الى الآن ليس لدينا علم ب​قانون المطبوعات​ الجديد، ونحن المعنيون به ولكن نحن مثل الذي يخيط ثوبا لشخص لم يؤخذ مقاسه".