حمدان: اللبنانيون قبلوا بأبسط الحقوق وهو حل أزمة النفايات في شوارع لبنان

لفت أمين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ ​مصطفى حمدان​ بعد لقائه رئيس حركة "الإصلاح والوحدة" في ​لبنان​ ​الشيخ ماهر عبد الرزاق​ إلى "إننا تشرفنا اليوم بلقاء الشيخ عبدالرزاق و​اللقاء الوطني الاسلامي​ في عكار، ونحن بالتالي نعتبر أنفسنا جزء أساسياً ومكملا في هذا اللقاء، الذي انطلق من عكار ليتعامل ويشكل معالجاً أساسياً لأزمات أهلها المعيشية والاقتصادية وكل ما تعاني منه هذه المنطقة من حرمان وفقدان المناطق الى أبسط المقومات من العيش الكريم".

وأشار إلى أنه "انطلاقاً من عكار تباعاً إلى الواقع اللبناني العام لنقول بعد هذه المصارحات والمصالحات التي يجب أللا تكون من أجل التمويه عن ما يجري على أرض الواقع من أزمات معيشية وتفصيل لكانتونات مذهبية وطائفية افتراضية صنعت في عقول أهلنا اللبنانيين، وعلينا جميعاً كقوى وطنية وإسلامية أن نتوحّد لنواجه هذه الكانتونات الطائفية والمذهبية الفاسدة والمفسدة وناهبي ​المال​ العام".

وأضاف "كما نرى اليوم مع الأسف أن مطالب المواطنين اللبنانيين أصبحت متواضعة عوضاً عن أن تكون هناك آمال ​التغيير والإصلاح​ و​القضاء​ على ​الفساد​ ومحاكمة الفاسدين في مفاصل الإدارة اللبنانية والقضاء، قبلوا بأبسط الحقوق وهو حل ​أزمة النفايات​ في شوارع لبنان، وفي ظل هذه المطالبة نتوجه إلى ​الحكومة اللبنانية​ التي تشكل فيدرالية مقنعة للمذاهب و​الطوائف​ عندما يجتمعون عالجوا أزمة النفايات ونحن سنكون لكم من الشاكرين".