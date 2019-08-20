النشرة: توقيف 17 سورياً في الصويري لدخولهم المنطقة خلسة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأن "دورية من ​شعبة المعلومات​ أوقفت 17 شخصاً من الجنسية السورية بينهم 10 أطفال في بلدة ​الصويري​ البقاعية بجرم محاولة الدخول خلسة إلى الأراضي اللبنانية".

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