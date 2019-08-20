حواط: نسعى بالتعاون مع وزارة الزراعة لزيادة مساحات عنب التصنيع والخمارات

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد حواط​ خلال جولة لمدير عام ​وزارة الزراعة​ ​لويس لحود​ في ​قضاء جبيل​ أنه "يسعى بالتعاون مع لحود الى زيادة مساحات عنب التصنيع والخمارات لكي تشارك بلدات قضاء جبيل بتألق ​النبيذ​ اللبناني في الاسواق المحلية والخارجية".

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