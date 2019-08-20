استقبل بطريرك الروم الأرثوذكس عن المدينة المقدّسة وسائر أعمال ​فلسطين​ و​الأردن​ البطريرك ​ثيوفيلوس الثالث​، الأمينة العامة ل​مجلس كنائس الشرق الأوسط​ ثريا بشعلاني في مقرّ البطريركية في الأردن. واطلعت بشعلاني البطريرك ثيوفيلوس الثالث على مشاريع المجلس ومسار تطوره بالاضافة الى ما يتم تحضيره من أنشطة مستقبليّة أبرزها اجتماع الجمعيّة العامّة المقبل سنة 2020، كما جرى التداول في عمل مكتب الأردن ودور المجلس في الأردن والأراضي المقدسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البطريرك ثيوفيلوس الثالث يلتقي الأمينة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.